Dôkô Kiltir du 28 Janvier 2021 à 20:00

Bonjour les Dôkôs !

On me dit à l'oreillette que vous voulez un aperçu de ce que nous proposons comme quiz dans Dôko Kiltir !

C'est une émission qui veut vous faire découvrir et redécouvrir notre beau département à travers des quizz ludiques 100% Guyane ! et pour cela nous abordons chaque semaine un thème différent.

L'équipe de Dôkô Kiltir vous propose un thème sur mesure ce soir : "les dancings en Guyane"

Alors les Dôkôs, c'est facile ! Nous vous attendons nombreux jeudi à 20h au 0594 311 711 pour jouer avec nous