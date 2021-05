Domaine de L’Affut en Sologne viticole

Tous les quatrièmes mardi du mois à 19h30

Et si nous composions ensemble près du piano avec un chef. Et si l'on vous donnait l'envie, des idées, des truc et des astuces pour mettre en valeur les bons produits de Touraine. Juste à point, frais et de saison, je vous propose au menu : un cuisinier accompagné par son producteur, éleveur, vigneron préféré. Je mélange le tout et voilà c'est prêt ! L'assiette Tourangelle, c'est service compris sur RCF Touraine.