"Dominique A, Solide" de Grégoire Laville

Grégoire Laville est journaliste indépendant qui collabore à Ouest-France, au magazine Bretons, à des médias culturels en ligne. Auteur de plusieurs livres dont Cali-Miossec, rencontre au fil de l’autre (éd. Le Bord de l’eau, 2006). Derniers parus : un recueil d'entretiens avec le chanteur Da Silva (éd. Braquages, 2019) ; Quand Rennes s’est révélée Rock (éd. Ouest-France, 2018).

Né en 1968, Dominique A est un auteur-compositeur-interprète, considéré comme l’un des fondateurs de la « nouvelle scène française » au début des années 1990. Il a composé des titres pour Philippe Katerine, Bashung, Yann Tiersen, Calogero, Étienne Daho… Il vit à Nantes lorsqu’il n’est pas en tournée. Il a publié plusieurs récits, essais et romans, chez Stock, Flammarion ou Le Mot et le Reste. Plusieurs livres lui ont été consacrés (éd. Le Seuil, éd. Textuel), dont la fameuse BD de Le Gouëfflec et Olivier Balez, J’aurai ta peau Dominique A, chez Glénat en 2013