DreamQuest - l'épée des rêveurs

"DreamQuest" est un jeu de Fabien Vincourt et Nicolas Jarry, illustré par Yann Thomas et Vincent Powell, édité par Space Cow en collaboration avec Elixeer. C'est un livre-jeu pour 1 parent et 1 enfant à partir de 6 ans, pour des histoires de 30 minutes environs. Il est au prix de 22 euros. Avec la possibilité d'édité un livre.