Du Grand Dessein à l'Axe Royal

Heureusement il restait les jardins ,et la splendide perspective , l’ »Axe Royal » qui additionne les beautés

, Louvre , jardins des Tuileries , place de la Concorde , jardins des Champs Elysées , avenue des Champs

Elysées , l’Etoile et son arc de Triomphe , l’avenue de la Grande Armée , la Défense et son arc

commémoratif , le tout sur presque dix kilomètres ; et certains humoristes du siècle dernier aurait vivement souhaité son prolongement jusqu’à la mer !