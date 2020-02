"Du haut de mon cerisier" Paola Peretti

Nous voici dans le quotidien d'une petite fille, qui pourrait ressembler à tant d'autres, si ce n'est que son quotidien se modifie rapidement presque jour par jour, la faute à ce brouillard qui s'installe et prendra bientôt toute la place dans ses yeux, et éteindra définitivement la lumière ...



Anne Battandier reçoit Virginie reina, Libraire à la librairie de Paris; département jeunesse; à Saint-Etienne.

Elle nous propose aujourd'hui " Du haut de mon cerisier" de Paola Peretti, traduit par Diane Ménard et illustré par Carolina Rabei.

Ce premier roman est paru en2019 aux éditions Gallimard Jeunesse.