"Dualités, les collections beaux-arts revisités" au château de Montbéliard

Un autoportrait énigmatique côtoie un mur rythmé d’horloges et de marteaux, une frénésie printanière et colorée répond à un manège en mouvement...

Le musée du Château des ducs de Wurtemberg à Montbéliard a décidé de mélanger ses fonds d'art ancien et d'art contemporain pour un résultat antagonique.