Duo Carpe Diem

Jean-Pierre Arnaud au hautbois (entre autres) et Anne Ricquebourg à la harpe nous emmènent dans un voyage sonore sur les routes de l'Europe et du Moyen-Orient.



Un concert live qui a été enregistré grâce à Hors saison musicale, au sein de l’association Pour Que l’Esprit Vive, qui depuis 2012 mène des actions culturelles en milieu rural qui visent à favoriser le lien social et à lutter contre l’isolement grâce à la musique.



