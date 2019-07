Ecce homo d'Ernest Pignon-Ernest : L’homme de douleur en noir et blanc

Ecce Homo - Ernest PIGNON-ERNEST AVIGNON -

Palais des Pape- Grande chapelle.

29 juin 2019 – 29 février 2020



Extases © Ernest Pignon-Ernest

Ernest Pignon-Ernest est considéré comme l’initiateur du « street art » de par les images grand formats à la pierre noire, au fusain, les collages qu’il réalise dans les rues des villes et sur les murs des cités depuis près de 60 ans.

Il voyage, se nourrit de rencontres, réalise des décors pour le théâtre, élabore des revues, réalise des portraits, des affiches, des collages…des milliers d’oeuvres, toujours dans un esprit d’engagement politique et social, de défenseur de grandes causes, en gardien de la mémoire et de l’histoire collective.

En janvier 2020 il a l’intention de créer « in situ » une oeuvre pour Avignon dans l’espace du trésor bas du Palais des Papes.



Mahmoud Darwich,Ramallah - 2009 © Ernest Pignon-Ernest



Naples 1992 © Ernest Pignon-Ernest



Pasolini Rome 2015 © Ernest Pignon-Ernest



Pasolini Scampia-Naples 2015 © Ernest Pignon-Ernest



Piéta africaine – Durban 2002 © Ernest Pignon-Ernest



Parcours Jean Genet © Ernest Pignon-Ernest



Rimbaud © Ernest Pignon-Ernest