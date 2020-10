Echange musical international - The Aries

Le groupe The Aries a mené un projet international depuis plusieurs mois avec des musiciens anglais et allemands. Not ready to come yet : c'est le morceau qui a été composé en lieu et place d'un échange musical real life. On y entend frustration de ne pas pouvoir se rencontrer, mais aussi la joie de pouvoir un jour "faire valser les villes". Les couleurs musicales sont aussi variées que les styles des trois formations réunies : pop, folk, rock... Une tambouille intime, joyeuse et internationale !