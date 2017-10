Echo du festival d’ambronay 2017

Après les Lumières, c'est le Souffle qui a fait tourbillonner l'horizon de la programmation 2017 à Ambronay.

La voix et le chant mais aussi, plus poétiquement, le souffle divin, l'inspiration créatrice et les instruments à vent anciens, tels le cornet à bouquin.

Tout au long de ces quatre semaines de tendres soupirs, des bourrasques tumultueuses, des tempêtes, voire de la folie…

Retrouvons les artistes invités cette année mais dans d’autres interprétations de musique ancienne ou baroque. Avec des oeuvres de Monteverdi, Purcell, Ghiselin, Cabezon, Nyman…