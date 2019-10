Ecole autrefois Fontenay

Et si vous profitiez des vacances... Pour retourner à l'école ? Le temps d'une visite à "Autrefois l'École", replongez-vous dans l'ambiance d'une école du XIX/XXe siècle.

Ici, on ne touche pas qu'avec les yeux et les bénévoles comme Jean-Marc Réus sont ravis de partager leurs anecdotes sur les centaines d'objets glanés en Vendée au fil des décennies.