Écologie: la crise actuelle nous invite à penser le monde d'après

La crise sanitaire actuelle souligne avec acuité nombre de problématiques liées à l’écologie et déjà beaucoup de questions se posent sur le monde d’après l’épidémie. Valérie Cabanes insiste sur la dimension universelle du drame qui se joue et sur le fait que les plus pauvres en sont les premières victimes, loin de nos préoccupations occidentales: "je pense aussi énormément aux populations africaines, à l'Inde, aux populations amérindiennes qui ont un déficit immunitaire par rapport à nous, une incapacité génétique à se défendre contre ce type de virus, à toutes ces populations pauvres qui ne peuvent pas se confiner parce qu'elles ont besoin de se nourrir, d'aller chercher de l'eau, qui vivent parfois dans des bidonvilles serrés les uns contre les autres. Je suis consciente de toutes les souffrances que nous vivons au quotidien, mais je pense qu'elles sans commune mesure avec ce que vivent les populations des pays les plus pauvres".

Certains espèrent un retour à la normale, aussi rapide que possible et l’on peut évidemment comprendre les inquiétudes des acteurs économiques. Mais que veut dire retour à la normale ? Peut-on se permettre de tout recommencer comme avant ? N’avons-nous pas le devoir collectif de nous demander ce qui, dans le monde d’avant, a contribué à la situation actuelle et d’en tirer les enseignements ? Le bouleversement en cours n’est-il pas une formidable occasion de repenser notre monde et de prendre enfin acte de manière concrète de la nécessité de changer pour faire que notre planète reste habitable et que nous les humains ayons encore un avenir ?

Pour Valérie Cabanès, nous ne pouvons plus attendre et un changement profond de nos modes de vie et des règles de nos sociétés s'impose: "Une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui se transmet d'un animal sauvage vertébré à un humain ne peut se transmettre que quand les humains sont trop proches des espaces sauvages. La déforestation y contribue, tout comme l'urbanisation galopante, la concentration d'humains au même endroit trop près des espaces naturels, le braconnage et le fait de se nourrir de viande d'animaux sauvages. Ce qui s'est passé en Chine peut se passer demain en Amazonie et cette pandémie n'est probablement qu'une des premières que nous allons vivre. J'ai vu des rapports de l'armée américaine qui se prépare depuis plus de 20 ans à ce type de pandémie et elle n'est donc que le symptôme des pressions que nous exerçons sur les écosystèmes du monde depuis trop longtemps. Elle n'est qu'un révélateur de l'écocide en cours et elle nous oblige donc à nous poser les bonnes questions et à penser le monde d'après."

Comment agir? Pour Valérie Cabanes, le droit est outil précieux. Présidente d’honneur de Notre affaire à tous et très engagée dans un plaidoyer pour la reconnaissance du crime d’écocide, elle nous éclaire plus largement sur la manière dont le droit est un outil incontournable pour relever le défi écologique. Juriste en droit international, spécialisée dans les droits de l’Homme et le droit humanitaire, pendant une quinzaine d'années elle a dirigé des programmes internationaux destinés aux plus fragiles dans les domaines de la santé et des droits humains. C'est sa rencontre avec les peuples premiers qui a provoqué sa prise de conscience écologique et qui l'a poussée à s'engager sur ce terrain.