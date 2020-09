Ecosse, the Skye is green ! (traduction : il pleut souvent sur l'île de Skye)

Suivez le Guide vous conduit cette semaine encore dans les Highlands, au nord de l'Ecosse.

Côté est, Mer du Nord, nous visitons avec un couple de normands le Château de Braemar et côté ouest, avec le seul guide écossais francophone, K mais prononcez « Kay », nous somme sur l'île de Skye et depuis le vieux cimetière de Tumpan nous parlons des clans des Mac Leod et des Mac Donald.