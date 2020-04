Écoute voir - 9 mai 2020 à 18:15

Le samedi à 18h15

Florilège de plusieurs saisons cette année 2019 2020 ! Une émission "Photophonique" qui a pour vocation de donner à voir et comprendre La photographie à la radio. La chronique se fait à quatre voix avec Annie qui découvre le tirage et le commente à ses interlocuteurs, Claude et Claudine qui sont mal-voyants. Avec le photographe, s'engage une conversation à quatre pour donner à voir avec les oreilles et l'imaginaire. Une fois l'image "développée" par les échanges, révélant ses secrets, pour conclure Annie en donne le titre et la citation liée au cliché. L'émission fait le lien entre les personnes voyantes, non voyantes et la photographie.