Ecrivaine, chroniqueuse, et surtout multitalentueuse: Anne de Rancourt.

Parents d'ado, 2.0 a modifié la donne!!. Le comportement de vos enfants a changé! Anne de Rancourt, spécialiste de cette période vous conseille avec humour et ....sérieux. Polyvalente, elle est aussi comédienne, acompagnée de Paola Onet et Sylvie Pellegrini, vous les verrez dans "il y a longtemps que je suis jeune".Pour en savoir plus, ecoutez les au micro de Chantal de La Touanne.