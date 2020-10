Edition du 17 10 2020

de la peinture c’est Histoire de savoir...Dany nous déshabille une oeuvre d’art… aujourd’hui, ce tableau sublime de Monet, Femmes au jardin



La beauté encore dans ce texte lu choisi par Pierre-Paul Delvaux pour sa petite halte avec un grand texte...Pour Pierre-Paul, ce texte est l’un des plus beaux textes de l'Ancien Testament...un extrait du premier livre des rois qui met en scène le prophète Elie



Littérature encore avec la Chronique de la librairie Siloë à Liège Marguerite foidart a choisi de vous parler du Journal de la Peste de Paul Somville

Et puis, littérature toujours..une littérature bien noire.. le salon Iris Noir bruxelles, le salon du polar...c’est dans 2 semaines...enfin sauf annulation de dernier moment...on vous proposera d’ailleurs un culture en weekend special polar…

Aujourd’hui Brigitte de Rcf Sud Belgique vous en dit plus sur ce genre littéraire



Delphine menu 2:



Le polar qui se décline en livre, en bd, sur le petit et le grand écran.. transition toute trouvée pour parler cinéma… le festival alimenterre c’est en ce moment...12ème édition de ce festival, événement incontournable sur l’alimentation durable et solidaire…on en parlera avec la coordinatrice de ce festival à ne pas manquer dans toute la wallonie jusqu’au 29 octobre...





Le cinéma en toute fin d’émission, c’est Cinécure avec Charles Declercq…la suite de son entretien avec la réalisatrice Matilda Ancora pour parler de son moyen-métrage « L'École inclusive, l'école de tous les possibles »