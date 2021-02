Son père, ouvrier d'usine allait se nourrir du grand air en forêt, et glâner ce qui allé faire de lui un Artiste. Il s'appelait Michel Maurice. Sculpteur, il achevait au ciseau ce que la nature offrait à son imagination. Élodie Derdaele vient de publier un livre consacré à son oeuvre "Tête de bois", et nous présente le musée des "Mille et une racines" à Cornimont : Élodie Derdaele.