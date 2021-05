Emission 27 | Le soulier de satin de Claudel grâce au "théâtre à table"

"Lever de rideau" vous offre de découvrir l'actualité du spectacle vivant et de la lecture publique de la Région Nord-Pas-de-Calais. Occasion d'entendre non seulement des comédiennes et des comédiens, des metteurs en scène et des auteurs, mais aussi de découvrir ou de redécouvrir des classiques et des créations du spectacle vivant : théâtre et poésie.

Cette émission est proposée avec le Concours du Théätre du Nord à Lille, de l'Opéra de Lille, de la "Rose des vents" à Villeneuve d'Ascq et le centre les dominicains de Lille.

JJe vous propose de redécouvrir "Le soulier de satin" de Claudel grâce au "théâtre à table" de la Comédie Française.