Huit romans sélectionnés pour le Prix Régine Deforges 2021

Le Prix Régine Deforges dévoile sa sélection de huit premiers romans pour son édition 2021. Portée conjointement par la Ville de Limoges et les enfants de l’auteure et coprésidents du jury, Camille Deforges-Pauvert, Léa Wiazemsky et Franck Spengler, la récompense salue chaque année le livre d'un auteur francophone.