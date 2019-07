Emma Daumas et son association Les enfants sauvages Music

Auteure, compositrice, interprète, romancière, Emma Daumas, repérée par la télévision à l’âge de seize ans et participe à un télé-crochet qui la révèle au grand public, la Star Ac’. À 19 ans, elle signe chez Universal et sort trois albums, enchaînant quelques tubes et les tournées nationales. En 2017, elle prépare la suite de l’album "Vivante" mais les projets sont bousculés par la disparition brutale de sa productrice, Danièle Molko... Il faut alors tout repenser, tout reprendre à zéro. Avec Marie Ketele., elle créé la structure d’accompagnement artistique, "Les Enfants Sauvages music" Assurément, Emma Daumas a pris goût à l’aventure !