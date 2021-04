En Allemagne, à Dresde, le Semperoper, l'opéra reconstruit dans les années 80.

Deuxième Suivez le Guide à la découverte de « la Florence de l'Elbe », Dresde, la deuxième ville la plus peuplée du land de Saxe et sa capitale. Karin Pobbig, notre guide, nous racontera comment elle a grandi dans l'ex Allemagne de l'Est puis avec Heidelind Salzman nous visiterons le Semperoper, l'un des grands opéras européens totalement détruit sous les bombardements en février 1945 et reconstruit dans les années 80.