En Allemagne, à Dresde, le Zwinger d'Auguste le Fort.

Premier Suivez le Guide à la découverte de la " Florence de l'Elbe ", Dresde, la deuxième ville la plus peuplée du land de Saxe et sa capitale. Avec Karin Pobbig, notre guide, nous découvrirons le cœur historique presque totalement bombardé durant la seconde guerre mondiale et Cosima Curth nous invitera à parcourir le Zwinger, château construit par Auguste le Fort au début du 18e siècle, riche de nombreux musées avec des pièces uniques au monde.