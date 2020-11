Pour rendre hommage à PIEM nous le retrouvons dans cette émission de 2011, en compagnie de son fidèle complice Jacques Plaine et d'Anne-Marie Vergnon.

Une réalisation de Julien Wojylac, un podcast présenté par Emmanuel Boussière et mis en oeuvre par Gérard Fay.

Photos de Georges Mosnier, prises à la Fête du livre de Saint-Etienne en 2014 et 2016.

Nous retrouvons l'ami PIEM en pleine forme, avec sa verve très caustique et en même temps sa vraie gentillesse !

Chapeau l'artiste et au revoir !