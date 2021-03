EN IMAGES - Le Théâtre de Nice occupé, sans s'arrêter de répéter

Une centaine d'intermittents, artistes, étudiants du monde de la culture ont répondu à l'appel de la CGT pour occuper le Théâtre National de Nice. Un geste fort alors qu'il n'y a plus de représentations publiques et que les théâtres sont occupés les uns après les autres dans tout le pays. Déjà vendredi une première tentative d'occupation a échouée. Cette fois, Muriel Mayette-Holtz, directrice du théâtre a dit oui. Le TNN souhaitait limiter le nombre de personnes à l'intérieur. En effet des répétitions se font chaque après-midi et il était préférable que les occupants se fassent tester pour Covid.

Outre le souhait du retour du public dans les salles de toute la France, la CGT Spectacles 06 accompagné d'un collectif (Étudiants Théâtre Conservatoire de Nice, Élèves de l'ERACM et d'autres) a listé des revendications.

Est demandé "le retrait pur et simple de la réforme d'assurance chômage et l'ouverture de la protection sociale à toutes et tous" mais aussi la prolongation de la fameuse année blanche pour les intermittents. Le maintien des emplois permanents dans les structures culturelles, la création d'une filière spectacle vivant dans la fonction publique, l'abrogation de l'arrêté préfectoral interdisant la pratique du spectacle vivant dans les espaces publics sont aussi dans toutes les têtes.

Le reportage sur place à écouter ici:

Une agora se tiendra régulièrement pour débattre sur le parvis du théâtre. Le premier rendez-vous est proposé le 16 mars à 14h.