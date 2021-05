ENEO - J'ai mal mon portefeuille

Les banques demandent des tarifs de plus en plus élevés à leurs client·e·s pour les opérations bancaires (virements, envois d'extraits de compte,...). Est-ce une stratégie pour forcer le passage au digital ? Qu'en est-il des personnes qui ne veulent pas ou ne savent pas prendre le train du numérique ? Elles paient le prix fort. Dans ce podcast, nous parlerons alors des frais bancaires auxquels ces personnes sont inévitablement confrontées. Quelles sont les banques dont les tarifs explosent ? Qui paie le prix fort ? Imaginer un "service bancaire de base" pour les personnes non digitalisées pourrait être une solution ?