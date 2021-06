ENEO - Je ne suis pas un vieux fossile

Le baromètre de la maturité numérique des citoyen·ne·s wallon·ne·s (2019) révèle que si 58 % des 60-69 ans Wallon·ne·s effectuent des opérations bancaires ou de bourse par internet, ils ne sont plus que

27% chez les 70 ans et plus. Une grande partie de la population est donc oubliée avec la digitalisation du secteur bancaire. Les banques et les pouvoirs publics ne devraient-ils pas se renseigner sur les besoins des seniors pour que permettre à chacun·e de s’y retrouver?