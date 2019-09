ENEO - Préserver la liberté relationnelle, affective et amoureuse en maison de

Préserver la liberté relationnelle, affective et amoureuse en maison de repos.

Le 22 octobre 2019 au Home Saint-Joseph à Montignies-sur-Sambre.



Énéo vous invite à prendre le temps de mieux comprendre ce que vivent les résidents, leurs souhaits, leurs peurs, leurs passions, leurs difficultés… au niveau relationnel, affectif et amoureux.



Accompagner une personne en perte d’autonomie dans un lieu d’hébergement collectif n’est pas toujours simple, parce que l’on doit faire face à ses propres croyances, craintes et contraintes.



Différents regards de terrain (professionnels, volontaires…) donneront des clés pour entourer au mieux les personnes dans cette étape majeure de leur vie.