Ennetières-en-Weppes : le fort Pierquin - 2/5

Episode explosif pour cette exploration du Fort Pierquin, autrefois connu sous le nom de fort d'Englos. Cette bâtisse construite à la fin des années 1870 pour contrer une possible invasion allemande, abrîtait 600 soldats. Une troupe qu'il fallait loger et équiper. Rendez-vous 6 pieds sous terre - ou presque - dans les profondeurs du fort et de sa poudrière.