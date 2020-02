Autour des chansons et poésies d’Émilie Esther est née l’idée, et je remercie Caterina pour cela, de faire une émission de radio pour les jeunes et pour tous les autres, autour du sens de la Vie avec des sous thèmes qui sont les suivants : - humanité - nature/ présent - paix - liberté - amour/ Amour - beauté - re-naissance - on pourrait/ je voudrais - être/ Etre - écoute/ inspiration - guérison - éternité Cette émission mensuelle débutera à la rentrée 2018, les mercredi à 11h avec une rediffusion les dimanche à 17h15 et s’intitule Entre Terre et Ciel. Si vous connaissez des jeunes et adultes créatifs dans le domaine de l’écriture, de la musique, du chant, de la poésie, merci de leur en parler car cette émission donnera une place privilégiée à toutes celles et ceux qui souhaiteront lire leurs textes, leurs poésies, jouer leur morceau de musique ou bien chanter leurs chansons. C’est un appel à la création.