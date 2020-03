Entreprendre en France en 2020: homme ou femme, quels défis?

Des freins et des envies

Depuis quelques années, la création d’entreprise en France a le vent en poupe ! Contrairement aux idées reçues, démarrer une activité ne semble pas si compliqué. Si près de 16% de la population active a le désir de se lancer dans l’entrepreneuriat dans les trois prochaines années, beaucoup n'osent pas. Manque de fonds, peur de l'échec, réseau d'amis insuffisant... autant de raisons qui freinent l'élan de la création d'entreprise.



quand l'entrepreneuriat est un idéal au service du bien commun

Et pourtant, ceux qui osent se lancer cherchent aujourd’hui autre chose que de faire du simple business. Qui sont ces nouveaux entrepreneurs audacieux pour qui réussir leur vie au service du collectif est plus important que réussir dans la vie ? Sophie Nouaille reçoit deux entrepreneurs, une femme et un homme, qui ont envie de transmettre ce qu’ils ont reçu et compris.