Entrer dans le monde fascinant des estampes avec les grands maîtres du Japon.

Hokusai, Hiroshige, Utamaro... Les grands maîtres du Japon

La collection Georges Leskowicz

Du 8 novembre 2019 au 22 mars 2020 - Hôtel de Caumont - Aix en provence.

En plus d’objets et manuscrits anciens, la collection de Georges Leskowicz regroupe aujourd’hui 1800 estampes ukiyo-e, signées des grands maîtres Harunobu, Utamaro,Sharaku, Hokusai, Hiroshige dont des chefs-d’oeuvre comme" Les Trente-Six Vues du Mont Fuji" (1832–1833) d’Hokusai, "Les Soixante-neuf stations de la route Kisokaidō" d’Hiroshige et Eisen ainsi qu’un ensemble unique en France, de surimono, qui seront le coeur de l’exposition.

Estampes rares et raffinées, réalisées avec des matières précieuses et issues de techniques particulièrement élaborées, les surimono associent des compositions figuratives et des textes poétiques. Tirées en un petit nombre d’exemplaires, elles sont destinées à des cercles restreints d’intellectuels ou d’élites culturelles. Représentant ainsi la quintessence du raffinement japonais, ces œuvres illustrent tout l’éventail de thèmes et d’images caractéristiques de la vie et de la culture de l’ancien Japon parcouru dans l’exposition .

À travers un parcours thématique, l’exposition présente également des objets d’artisanat de l’époque, soigneusement choisis dans des collections privées et publiques telles que le Musée national des arts asiatiques - Guimet à Paris et le Musée des arts asiatiques de Nice, du Musée de la parfumerie de Grasse.

Aux représentations des courtisanes font écho des kimonos, des chapeaux insolites et d’autres accessoires féminins tandis que les représentations gravées des légendes de guerriers et samouraïs sont accompagnées, entre autres, par des casques originaux et par des armures spectaculaires. Des écritoires, des ustensiles et des objets de la vie quotidienne, ainsi que des reproductions photographiques et des extraits de films, constituent à immerger le visiteur dans la vie quotidienne du Japon ancien.

L’exposition sera l’occasion de découvrir la culture du pays du Soleil Levant et de s’initier à sa technique traditionnelle de la xylogravure. (Extrait du dossier de presse de l’hôtel de Caumont)

Commissariat : Anna Katarzyna Maleszko, conservatrice de la collection d’art japonais au Musée National de Varsovie et spécialiste de l’art japonais des périodes Edo et Meiji.



Yashima Gakutei (1786-1868), Le guerrier Honda Tadakatsu, vers 1830 shikishiban surimono, nishiki-e, pigment métallique, 21,8 x 18,7 cm

Collection Georges Leskowicz, Photo : © Fundacja Jerzego Leskowicza



Utagawa Kunisada (1786-1864), L’Acteur Ichikawa Danjūrō VII Série Parodie de cinq portraits d’acteurs pour le Nouvel An, 1827, shikishiban surimono, Nishiki-e, 20,7 × 18,2 cm

Collection Georges Leskowicz © Fundacja Jerzego Leskowicza



Utagawa Kunisada (1786 - 1864), Le Type démodé série Physionomie de trente-deux types dans le monde moderne, 1821-1822, nishiki-e, 38,8 x 26,5 cm

Collection Georges Leskowicz, Photo : © Christian Moutarde

Utagawa Kunisada (1786 - 1864), Le Type populaire série Physionomie de trente-deux types dans le monde moderne, 1821-1822, nishiki-e, 38,2 x 27 cm

Collection Georges Leskowicz, Photo : © Christian Moutarde



Kitagawa Utamaro (1753 - 1806), Courtisane admirant les cerisiers en fleur (triptyque), 1801-1804 nishiki-e, 38,6 × 25 cm; 38,8 × 25,2; 38,2 × 25,2 cm (gauche)



(milieu)



(droite)

Collection Georges Leskowicz, Photo : © Christian Moutarde



Katsushika Hokusai (1760 - 1849), Pluie fine au sommet du mont Fuji de la série Trente-six vues du Fuji vers 1831 nishiki-e, 26,1 x 38,8 cm

Collection Georges Leskowicz, Photo : © Fundacja Jerzego Leskowicza



GKatsushika Hokusai (1760 - 1849), L’envers de la vague de Kanagawa série Trente-six vues du Fuji, vers 1831 nishiki-e, 26,1 x 38,8 cm

Collection Georges Leskowicz, Photo : © Fundacja Jerzego Leskowiczaeorges Leskowicz, Photo : © Fundacja Jerzego Leskowicza