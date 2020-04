Entretien avec Hubert Gatignol

Le 12 février dernier nous quittait à 49 ans, le coloriste et scénariste de bande dessinée Hubert Gatignol.

Présent lors du dernier festival de la bande-dessinée à Angoulême, Michel Bonnet et ses étudiants ont eu la chance de le rencontrer...

Une émission hommage et un entretien que l'on vous partage