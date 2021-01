Entretien avec le Frère Basile

Après 40 ans de présence à Chauveroche, la communauté quitte le monastère du Territoire de Belfort qui va demeurer et se développer en un nouveau centre spirituel. Le Frère Basile va retourner à la Pierre qui Vire, et dans cet entretien unique le prieur de la communauté revient sur toutes ces années et sur son parcours personnel, il est interrogé par le diacre Jacques Duchêne.