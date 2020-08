Entrez dans la danse avec Dominique Hervieu

Temps fort africain, ateliers géants aux usines Fagor dédiés à la jeunesse et pilotés par les plus grands chorégraphes...

Dominique Hervieu, directrice de la Maison de la danse, lève le voile sur la future Biennale reportée au printemps 2021, et nous présente les spectacles les plus fous de la saison : l'histoire de la chorégraphie revue et bien corrigée par les coréens du "Body Concert", hip hop, Bollywood, et la nouvelle création de José Montalvo, son ancien partenaire comme danseuse, dont elle nous livre le projet en exclusivité.