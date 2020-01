Entrez dans ma folie, le 1er EP de Candice Kayne

Loin du domaine artistique, ce ne sont pas ses parents, mais plutôt son grand père qui, au détour d’une réunion familiale met en lumière les qualités vocales de Candice Kayne Qualités caractéristiques de la famille depuis des générations puisque la cousine germaine de sa mère n’est autre que «Jocelyne» dont la célébrité fulgurante a marqué le mouvement yé-yé des années 60.

De scène en scène et au fil des événements elle s'entoure d'une famille artistique et d'un réseau professionnel qui la suit et qui, elle l'espère, l'aidera à avancer vers la réalisation de ses projets...