Philosophie du jardin vous avez dit ?

En 306, Epicure achète un jardin et c'est de là que provient ce nom de "philosophie du jardin". C'est dans ce jardin qu'Epicure et ses amis vont s'adonner à la philosophie. Il a besoin de tranquillité, chez Epicure l'âme n'est pas autre chose qu'un certain état du corps, il faut la protéger comme on protège son corps, c'est donc pour cela qu'il choisit de philosopher dans un jardin clos.

Lecture de Lauriane Mitchelle.