Du lundi au vendredi à 11h15

Venez suivre les aventures du flegmatique et très ''british'' Phileas Fogg et de son acolyte français Passepartout, tous deux bien décidés à relever le défi du tour du monde en 80 jours... Mais il va falloir composer avec le pugnace inspecteur Fix, le brutal colonel Proctor, les dangereux Sioux et la belle Mrs. Aouda ! Vont-ils remporter ce pari fou ? Affaire à suivre... Une production Maurice Clément Faivre Voix : Frédéric CHEVAUX, Philippe COLIN, Patrick MARTINEZ-BOURNAT & Stéphanie REYNAUD