Episode N°12

Dans l'épisode précédent, Phileas Foog, Jean Passepartout et Sir Francis Cromarty pendant leur traversée des forêts de l'Inde, découvrent un étrange rituel hindou, un sutty : un sacrifice humain.

Un sacrifice humain qui n'est pas volontaire et la belle indienne Aouda, une parsi, comme leur guide, va périr aux premières lueurs du jour sur un bûcher.

Ils décident de la sauver et se cachent à l'entrée l'entrée du temple, de la Pagode, lieu du sacrifice.

Arriveront-ils à la sauver ?