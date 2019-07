Episode N°19

Dans l'épisode précédent, en attendant, le départ avançé au soir même du Carnatic pour Yokohama, Fix invite Passepartout à prendre un verre et lui dit tout de ses intentions et de qui il est vraiment : un inspecteur de police qui a pour mission d'arrêter Phileas Fogg soupçonné d'avoir voler cinquante-cinq mille livres à la Banque d'Angleterre.

Passepartout refuse de croire que son maître soit un voleur et Fix trouve le moyen de l'endormir avec une pipe chargée à d'Opium.

Le lendemain, Passepartout, toujours inconscient n'a pu prévenir son maître du départ avançé du Carnatic. Phileas Fogg part à la recherche d'un autre bateau pouvant le conduire rapidement au port de Yokohama au Japon pour rejoindre le paquebot à destination de San Francisco. Mais rattraper le retard semble impossible, à moins que...