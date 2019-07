Episode N°20

Dans l'épisode précédent, Phileas Fogg arrive à trouver un autre bateau, une goélette" la Tankadère" pilotée par John Bunsby qui va lui permettre en 4 jours de rattraper le paquebot pour San Francisco au moment de son escale à Nagasaki.

Foog invite l'inspeteur Fix sous couverture à profiter de ce voyage.

Avant de larguer les amarres, inquiet de la disparition de Passepartout, sieur Fogg le signale aux bureaux de la Police de Hong-Kong.

A bord de La Tankadère, voguant dans les eaux britaniques, il n'y avait que 3 passagers : Mrs Aouda, Phileas Fogg et le fourbe Fix en attente de l'acte d'extradition pour Foog et circonstance heureuse pour Fix, Passepartout n'était plus avec son maître.

Au lendemain du départ la goélette, elle avait déjà parcouru plus de cent milles...