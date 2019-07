Episode N°24

Dans l'épisode précédent, à Yokohama, Passepartout retrouve son maître Phileas Fogg et Mrs Aouda. Ils reprennent leur voyage à bord d'un paquebot américain pour traverser l'océan Pacifique en route pour San Francisco.

8 jours après le départ du Japon, il ne restait à Phileas que 28 jours pour finir son tour du monde.

Passepartout n'avait toujours pas révélé à son maître, la vraie identité de Fix et pensait celui-ci hors-jeu.

Mais Fix était également à bord du bateau avec en sa possession en mandat d'arrestation inutile car, il n'était plus sur une possession anglaise. Un acte d'extradition était nécessaire maintenant pour arrêter Fogg.

Par malchance, Fix se retrouve nez à nez avec Passepartout qui administre à l'inspecteur une superbe volée de coups de points façon boxe française.

Une fois relevé, Fix demande à Passepartout de le suivre dans l'intérêt de son maître...