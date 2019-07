Episode N°25

Dans l'épisode précédent, l'inspecteur Fix s'est expliqué avec Passepartout. Il attendra que Phileas Fogg le maître de Passepartout rentre en Angleterre pour savoir si c'est un criminel ou un honnête homme.

Le paquebot arrive au port de San Francisco et Fogg n'avait encore ni gagné, ni perdu un seul jour.

En attendant le train du soir pour New York, Mrs Aouda, Passepartout et Mr. Fogg en profite pour visiter la ville.

Après le déjeuner, Fogg rencontre "par le plus grand des hasards" Fix et l'invite à se joindre à eux pour flâner dans les rues.

Quand par la force des choses, ils se retrouvent dans un meeting où deux camps s'affrontent. La tension monte et Fix s'interpose en recevant un coup de poing destiné à Phileas Fogg...