Dans l'épisode précédent, à San Francisco, prit en pleine rixe entre 2 camps, Phileas évite un coup de poing donné par un certain colonel Proctor grâce à l'intervention de l'inspecteur Fix.

Phileas et Fix rejoignent Mrs Aouda et Passepartout pour embarquer à bord du train express du chemin de fer Pacifique à destination de New York.

Après plusieurs heures de train, ils arrivent dans l'état du Nevada ou un immense troupeau de Bisons traverse les rails...