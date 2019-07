Episode N°28 - Chapitres 28 et 29

Dans l'épisode précédent, le train a franchi plus de 900 milles depuis son départ de San Francisco à destination de New York. Au cours d'un arrêt, Mrs Aouda aperçoit le colonel Proctor qui monte à bord de leur train. Elle informe Passepartout et Fix de sa présence pour qu'il évite à Fogg de le croiser, lui qui veut se venger du coup de poing qu'il a failli recevoir de ce Colonel au cours d'une rixe à San Francisco.

Pour l'occuper, ils jouent aux cartes et le train arrive à Passe-Bridger, à une hauteur de sept mille cinq cent vingt-quatre pieds anglais au-dessus du niveau de la mer.