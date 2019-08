Episode N°29

Dans l'épisode précédent, après avoir traversé à toute vitesse un pont qui menaçait de s'effondrer, le train poursuit son chemin pour New York. Cela fait presque 4 jours que Phileas, Passepartout, Mrs Aouda et l'inspecteur Fix sont à bord de ce train.

Ils s'occupent comme ils peuvent, et en particulier, ils aiment tous jouer aux cartes...