Episode N°30

Dans l'épisode précédent, à bord du train pour New-York, en pleine partie de cartes le colonel Proctor fit son apparition. Phileas Fogg et Proctor devaient régler leur différend suite à l'incident à San Francisco. Quand tout à coup au moment de s'affronter, des coups de feu retentirent, des Sioux prenaient d'assaut le train.

Pour arrêter le train à la prochaine station où il y avait un fort de militaire, Passepartout prend son courage à deux mains et décide de détacher la locomotive qui n’a plus de conducteur et roule à toute vapeur, du reste du train. En sécurité à la gare, il manque à l'appel Passepartout et deux autres passagers...