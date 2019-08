Episode N°31

Dans l'épisode précédent, après avoir subi une attaque de Sioux, le train arrive en gare de Kearney protégé par les soldats du fort situé à proximité. Beaucoup sont de voyageurs sont blessés et le colonel Proctor est dans un état grave.

Et il manque à l'appel Passepartout et deux autres passagers. Sont-ils morts ou prisonniers ? Les indiens fuyant vers le sud, Phileas Fogg part à leur poursuite avec un détachement de 30 soldats. Après plusieurs heures sans nouvelles, Mrs Aouda et Fix sont inquiets et le capitaine du fort, se demande s'il ne faut envoyer un second détachement au secours du premier...