Episode N°32

Dans l'épisode précédent, alors que le capitaine du fort Kearney donnait l'ordre à une seconde équipe de partir à la recherche des disparus, apparaissaient à l’horizon Phileas Fogg avec Passepartout, les deux conducteurs de train et les soldats ; tous sains et saufs.



Malheureusement, l’express « Pacifique » est parti sans eux : il faudra attendre le soir pour reprendre un train à destination de New York. Ne pouvant plus accumuler de retard, l’inspecteur Fix propose un moyen de transport peu conventionnel : un traineau à voile. Après discussion avec Mudge, le conducteur, Phileas Fogg accepte et tous montent à bord en direction d'Omaha, en espérant arriver à temps pour le paquebot de Liverpool...