Episode N°35

Dans l'épisode précédent, Il reste 24h à Phileas Fogg pour rejoindre à temps Londres. Et pour gagner du temps, il descend toujours en compagnie de Mrs Aouda, Passepartout et Fix, du paquebot l'Henrietta à Queenstone, puis ils prennent le train Express pour Liverpool. Le 21 décembre les 4 compagnons débarquent sur le Quai de Liverpool. Et c'est à ce moment que Fix dévoile son jeu et arrête Phileas qu'il accuse d'être le voleur de la Banque d'Angleterre.

Heureusement après quelques heures en cellule, il fut libéré par Fix qui s'excusa, car le vrai voleur venait d'être arrêté.

Phileas commande un train spécial pour Londres et arrive en compagnie de Mrs Aouda et son fidèle serviteur Passepartout, à la gare de Londres à neuf heures moins dix du matin, mais ils arrivent avec 5 minutes de retard.

Phileas a perdu son pari de faire le tour du monde en 80 jours...